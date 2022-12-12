Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем ЧМ с Англией

Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2022 с англичанами.



Английские таблоиды называли капитана сборной Уго Льориса слабым звеном команды. Французы были шокированы подобными высказываниями в адрес вратаря, который много лет играет в АПЛ и зарекомендовал себя в Премьер-лиге.



Однако это еще больше сплотило и мотивировало команду, сообщает RMC Sport.



В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла сборную Англии со счетом 2:1. В полуфинале французы встретятся со сборной Марокко.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.



Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ: