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Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем ЧМ с Англией

Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем ЧМ с Англией
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Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2022 с англичанами.

Английские таблоиды называли капитана сборной Уго Льориса слабым звеном команды. Французы были шокированы подобными высказываниями в адрес вратаря, который много лет играет в АПЛ и зарекомендовал себя в Премьер-лиге.

Однако это еще больше сплотило и мотивировало команду, сообщает RMC Sport.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла сборную Англии со счетом 2:1. В полуфинале французы встретятся со сборной Марокко.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ:

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