«МЮ» был готов платить часть зарплаты Роналду, если бы он нашел себе новую команду летом

«Манчестер Юнайтед» был готов отпустить португальского нападающего Криштиану Роналду летом на заманчивых условиях.
В начале сезона-2022/23 клуб АПЛ был готов платить часть зарплаты 37-летнего форварда, если бы он нашел себе новую команду.
После поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4 в августе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступал за продажу футболиста, сообщает The Athletic.
Однако никому из клубов, которым предлагали подписать Криштиану, а их было несколько, он не был нужен, несмотря на то, что платить надо было бы лишь 80 тысяч фунтов в неделю – намного меньше недельной зарплаты Роналду в «Манчестер Юнайтед», которая составляла около 450 тысяч фунтов.
В итоге нападающий остался в «Юнайтед», забил всего 3 гола за первую часть сезона, конфликтовал с тен Хагом, дал скандальное интервью перед стартом чемпионата мира — 2022 и добился расторжения контракта с клубом.
Гол Миранчука принёс «Торино» победу над «Эспаньолом»:
- 12 декабря 2022
-
03:27
-
03:10
-
02:55
-
02:55
-
02:53
-
02:50
-
02:44
-
02:37
-
02:26
-
02:12
-
01:48
-
01:15
-
01:11
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:29
-
00:20
-
00:15
-
00:09
- 11 декабря 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:50
-
23:48
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:15
-
23:10
-
23:06
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:30