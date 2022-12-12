«МЮ» был готов платить часть зарплаты Роналду, если бы он нашел себе новую команду летом

«Манчестер Юнайтед» был готов отпустить португальского нападающего Криштиану Роналду летом на заманчивых условиях.



В начале сезона-2022/23 клуб АПЛ был готов платить часть зарплаты 37-летнего форварда, если бы он нашел себе новую команду.



После поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4 в августе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступал за продажу футболиста, сообщает The Athletic.



Однако никому из клубов, которым предлагали подписать Криштиану, а их было несколько, он не был нужен, несмотря на то, что платить надо было бы лишь 80 тысяч фунтов в неделю – намного меньше недельной зарплаты Роналду в «Манчестер Юнайтед», которая составляла около 450 тысяч фунтов.



В итоге нападающий остался в «Юнайтед», забил всего 3 гола за первую часть сезона, конфликтовал с тен Хагом, дал скандальное интервью перед стартом чемпионата мира — 2022 и добился расторжения контракта с клубом.

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