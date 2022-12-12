«Рома» готовит контракт для защитника Смоллинга. «Интер» и «Ювентус» следят за ситуацией

Итальянская «Рома» готовит новый контракт для английского защитника Криса Смоллинга.



Футболист готов выслушать предложения от других клубов. «Интер» и «Ювентус» следят за ситуацией с истекающим контрактом игрока, сообщает Sky Sport Italia.



«Рома» надеется сохранить защитника у себя. Если Смоллинг решит остаться, условия продления будут такими же, как уже предлагалось в октябре: продление на два года с понижением зарплаты.



Текущее соглашение 33-летнего защитника с клубом рассчитано до 2023 года. Зарплата по нему составляет 3,5 миллиона евро в год.



«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).