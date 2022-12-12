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Стоичков — об игре Аргентины: раньше отдавали мяч Месси, и все игроки останавливались

Стоичков — об игре Аргентины: раньше отдавали мяч Месси, и все игроки останавливались
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Бывший футболист Барселоны и обладатель Золотого мяча-1994 Христо Стоичков оценил игру Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.

«Мы наслаждаемся игрой Месси, но Аргентина немного изменилась. В лучшую сторону.

Конечно, есть зависимость от Месси, как же ей не быть? Но раньше ему отдавали мяч, и все останавливались.

А сейчас я вижу, как иногда игроки специально не отдают мяч Лео, больше двигаются, комбинируют, вскрывают свободные зоны на поле. Теперь Месси может больше отдыхать, быть спокойнее.

Теперь они больше похожи на команду. Хорошо защищаются, выкладываются на пределе возможностей – и в этом их сила. Это важный фактор, именно так и выигрываются матчи, – приводит слова Стоичкова Diario SPORT.

Сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре. Матч пройдет во вторник, 13 декабря.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро:

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