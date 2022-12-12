Срна: Грилиша продали за более 100 миллионов в «Манчестер Сити», уровень Мудрика не ниже

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что украинский вингер Михаил Мудрик не хуже игрока «Манчестер Сити» Джека Грилиша.



«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить много. Иначе наш президент просто не продаст его.



Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов в «Манчестер Сити», а уровень Мудрика не ниже», – приводит слова Срна Фабрицио Романо в своем «твиттере» со ссылкой на Marca.



Напомним, Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за «Шахтёр». В нынешнем сезоне Мудрик в 18 матчах во всех турнирах забил десять голов и отдал восемь результативных передач.



Ранее сообщалось о том, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ряд других клубов. По сообщениям различных источников, потенциальный трансфер украинца оценивается в € 60 млн.