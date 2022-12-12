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«Крылья Советов» не получали предложений от «Спартака» по нападающему Пиняеву

«Крылья Советов» не получали предложений от «Спартака» по нападающему Пиняеву
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«Крылья Советов» не получали предложений от «Спартака» по нападающему команды Сергею Пиняеву.

Ранее сообщали о том, что красно-белые предложили за 18-летнего футболиста сборной России более 5 млн евро, включая агентскую комиссию, однако эта информация не соответствует действительности, сообщает Metaratings.

При этом предложение по Пиняеву сделал московский «Локомотив», однако «Крылья Советов» его отклонили.

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от идеи приобретения Пиняева после анализа данных. К тому же, атакующую линию в клубе считают укомплектованной, поскольку во второй части сезона вдобавок в строй должны вернуться Виктор Мозес и Кейта Бальде.

Пиняев участвовал в 11 матчах РПЛ текущего сезона и отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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