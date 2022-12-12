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Григорян: футболисты сборной Аргентины искренне играют за Месси

Григорян: футболисты сборной Аргентины искренне играют за Месси
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Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал выступление сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Запас прочности Аргентины в том, что они не только признают фигуру Месси как абсолютного лидера, а искренне играют за него. Когда вратарь Эмилиано Мартинес говорит, что Месси — 99% команды, в этом нет лукавства. Я так чувствую», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале чемпионата мира Аргентины сыграет с Хорватией. Матч состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче, который пройдёт 14 декабря, сыграют Франция и Марокко.

В четвертьфинале турнира аргентинская сборная в серии послематчевых пенальти переиграла голандцев.

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