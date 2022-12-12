Володько: своими результатами в «Урале» Гончаренко закрывает рот недоброжелателям
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Бывший игрок БАТЭ Максим Володько оценил работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко в качестве главного тренера екатеринбургского «Урала».
«Очень радует, что «Урал» при Викторе Гончаренко выдаёт такую хорошую серию, это точно нельзя назвать случайностью. Виктор Михайлович достаточно резонансная фигура в Российской премьер‑лиге, кому‑то он нравится, кому‑то наоборот, поэтому лично я очень рад, что он результатами своей работы закрывает рты недоброжелателям», — приводит слова Володько «Матч ТВ»
Напомним, Гончаренко возглавил «Урал» в середине августа 2022 года и помог команде подняться с последнего на десятое место в турнирной таблицы РПЛ. Екатеринбуржцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи матчей.
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