Морган: если бы Роналду оскорблял арбитров и тренеров, как Месси, это привлекло бы СМИ

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», прокомментировал поведение Лионеля Месси в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.
«Итак, Месси оскорбил главного арбитра, тренера сборной Нидерландов и одного из соперников. Думаю, если бы Криштиану Роналду вёл себя, как Месси в этой игре, это привлекло бы намного больше внимания СМИ», — написал журналист на своей страничке в «Твиттере».
Марокканцы после победы над Португалией вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Франции. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины. Финал чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря. Матч за третье место состоится днём ранее.
ЧЕ там на ЧМ. Триумф Марокко, слёзы Роналду
- 12 декабря 2022
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