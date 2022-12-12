Дарио Срна: с Де Дзерби «Шахтёр» вышел бы в полуфинал Лиги чемпионов

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что команда могла выйти в полуфинал Лиги чемпионов с бывшим главным тренером Роберто Де Дзерби.
«Последние девять месяцев были нелёгкими. Мы так живём восемь лет. Наша сильная сторона – президент, который любит футбол и тратит много денег. Мне так жаль Де Дзерби, это было бы невероятное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов.
Я работал полгода с Де Дзерби, и для меня он номер один. Наша история не окончилась. Сегодня непросто играть в Украине, но мы всегда будем играть и надеяться, что всё скоро закончится», — приводит слова Срна Tuttomercatowebю
Напомним, после ухода из «Шахтёра» Де Дзерби работает главным тренером английского «Брайтона».
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