Хакими – Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2022: скоро увидимся, друг

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 с Францией обратился к своему партнёру по «ПСЖ», нападающему Килиану Мбаппе.

«Скоро увидимся, друг», — написал Хакими у себя в «твиттере». Мбаппе отреагировал на пост, отправив сообщение с тремя эмодзи сердца.

Напомним, в субботу марокканцы обыграли в четвертьфинале сборную Португалии (1:0). В полуфинале подопечные Валида Реграги встретятся с действующим чемпионом мира сборной Франции. Матч состоится 14 декабря в Эль‑Хауре.

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Финал чемпионата мира состоится 18 декабря. Матч за третье место пройдёт днём раньше.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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