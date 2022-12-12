Александр Елагин рассказал об отличии Николая Озерова от других комментаторов СССР

Российский комментатор Александр Елагин высказался о бывшем коллеге Николае Озерове.



«Каждый гений живёт в своём времени. Гений Николая Николаевича состоял в том, что он был любимцем всего народа. Это я не к тому, что в СССР не было других комментаторов. Очень много было — и в Тбилиси, и в Киеве, и в Минске, и в Ленинграде. Все работали на высоком уровне, имели своё лицо. Но комментарий Озерова — это как саундтрек к спортивному событию, написанный гениальным музыкантом. Он фантастически дополнял любой матч. Невозможно представить спорт того времени без его голоса. Поэтому сегодня настоящие знатоки, ценители футбола и хоккея ищут ретроматчи с комментариями Озерова. Чтобы почувствовать атмосферу репортажа того времени, насладиться его манерой. Для меня Озеров был настоящим народным комментатором.



Я не могу сказать, какие традиции я продолжаю. Говорю только о том, что комментатора нельзя отделить от времени, в котором он работает. И харизму Озерова не спутаешь ни с какой другой. Я просто благодарен судьбе, что оказался современником Николая Николаевича, вживую смотрел матчи под его комментарий. Это был великий артист у микрофона», – приводит слова Елагина «РБ Спорт».