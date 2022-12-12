Экс-тренер «Крыльев» Веркотерен: лучшее впечатление от России? Моя дочь родилась в Самаре

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен рассказал, что рождение дочери в России — его лучшее впечатление о стране.

«Лучшее впечатление от России? Оно ещё будет! Конечно, тот факт, что моя дочь родилась в Самаре. Это то, что для меня важнее всего», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен тренировал «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Позднее он работал в бельгийских клубах «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и «Антверпен», а также саудовском «Аль-Батине». Вместе с российской командой бельгийский специалист выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига).

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