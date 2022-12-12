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«У бога свои планы». Неймар выложил переписку с игроками Бразилии после вылета с ЧМ

«У бога свои планы». Неймар выложил переписку с игроками Бразилии после вылета с ЧМ
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Нападающий сборной Бразилии Неймар в своих социальных сетях выложил переписку с другими игроками национальной команды после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футболист рассказал, что выложил переписку с игроками без их согласия, чтобы показать, насколько единой была команда Бразилии на чемпионате мира.

«Как ты? Я хочу сказать, что я всё ещё твой поклонник. Тот пенальти ничего не изменил в моём отношении к тебе. Я всегда с тобой, и ты знаешь это. Люблю тебя!» — написал Неймар защитнику Маркиньосу, который пробил в штангу в момент решающего пенальти в четвертьфинале с Хорватией.

«Брат, я очень хотел подарить тебе победу на этом чемпионате мира. Ты и Дани (Алвес. – Прим «Чемпионата») были достойны этого… Но у бога свои планы», — поддержал нападающий 38-летнего Тьяго Силву, для которого турнир в Катаре стал последним чемпионатом мира в карьере.

«Я хочу увидеть, как ты и твоё поколение становитесь звёздами Бразилии! С пенальти промахиваются только те, кто их бьёт. Я несколько раз ошибался на протяжении своей карьеры, но я учился и никогда не сдавался. Я продолжал совершенствоваться и искать в себе лучшее. Ты мне очень нравишься, надеюсь, критика и эти обвинения сделают тебя сильнее. Я тебе всегда говорил и продолжу говорить: «Ты ещё сделаешь Бразилию чемпионом мира». Желаю тебе отдохнуть от всего этого и вернуться лучше, чем был. Только вместе!» — поддержал Неймар молодого лидера бразильцев Родриго, который так же, как и Маркиньос, не забил свой послематчевый пенальти.

Ранее Неймар поддержал покинувшего сборную главного тренера Тите и выступил с заявлением по окончании турнира.

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