«Россия — страна возможностей!» Франк Веркотерен — о возможной работе в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о возможном возвращении на работу в Российскую-Премьер-Лигу.
«Возможно ли назначение в другую российскую команду? Всё возможно. Нужно, чтобы команда сочетала в себе спортивную составляющую, чтобы семья была готова. Россия с этой точки зрения — страна возможностей!» — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
66-летний Веркотерен тренировал «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Позднее он работал в бельгийских клубах «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и «Антверпен», а также саудовском «Аль-Батине». Вместе с российской командой бельгийский специалист выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига).
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».
- 12 декабря 2022
-
15:38
-
15:31
-
15:15
-
15:10
-
15:06
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:54
-
13:38
-
13:38
-
13:35
-
13:20
-
13:20
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:51
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:05