«Россия — страна возможностей!» Франк Веркотерен — о возможной работе в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о возможном возвращении на работу в Российскую-Премьер-Лигу.

«Возможно ли назначение в другую российскую команду? Всё возможно. Нужно, чтобы команда сочетала в себе спортивную составляющую, чтобы семья была готова. Россия с этой точки зрения — страна возможностей!» — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен тренировал «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Позднее он работал в бельгийских клубах «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и «Антверпен», а также саудовском «Аль-Батине». Вместе с российской командой бельгийский специалист выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига).

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