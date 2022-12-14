Франция — Марокко: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и сборная Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Сборная Франции (шесть очков) заняла первое место в группе с Австралией (6), Тунисом (4) и Данией (1). В 1/8 финала французы переиграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале были сильнее Англии (2:1).
Сборная Марокко (7) также заняла в своей группе первое место. Она выступала вместе с Хорватией (5), Бельгией (4) и Канадой (0). В 1/8 финала марокканцы в серии пенальти прошли Испанию (0:0; 3:0 пен.), а в четвертьфинале — Португалию (1:0).
Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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