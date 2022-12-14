Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Марокко: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022

Франция — Марокко: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и сборная Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За всю историю сборные Франции и Марокко встречались между собой всего дважды. Последняя их встреча датирована 2007 годом, когда в ноябре они сыграли вничью в товарищеском матче. В январе 1999 года команды также проводили товарищеский матч, тогда победу одержала сборная Франции.

  • Всего матчей: 2
  • Побед Франции: 1
  • Побед Марокко: 1
  • Ничьих: 1

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Победитель этой пары встретится с командой Аргентины.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022