Франция — Марокко: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и сборная Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За всю историю сборные Франции и Марокко встречались между собой всего дважды. Последняя их встреча датирована 2007 годом, когда в ноябре они сыграли вничью в товарищеском матче. В январе 1999 года команды также проводили товарищеский матч, тогда победу одержала сборная Франции.

Всего матчей: 2

Побед Франции: 1

Побед Марокко: 1

Ничьих: 1

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Победитель этой пары встретится с командой Аргентины.