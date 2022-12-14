Франция — Марокко: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022
Поделиться
Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и сборная Марокко. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
За всю историю сборные Франции и Марокко встречались между собой всего дважды. Последняя их встреча датирована 2007 годом, когда в ноябре они сыграли вничью в товарищеском матче. В январе 1999 года команды также проводили товарищеский матч, тогда победу одержала сборная Франции.
- Всего матчей: 2
- Побед Франции: 1
- Побед Марокко: 1
- Ничьих: 1
Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Победитель этой пары встретится с командой Аргентины.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:46
-
15:27
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:38
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
14:02
-
13:57
-
13:41
-
13:41
-
13:29
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:41
-
12:38
Партнерский контент