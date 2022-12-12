Арбитр Лаос больше не будет судить матчи ЧМ-2022 после игры Нидерланды — Аргентина
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Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос, обслуживавший матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина (2:2, 3:4 – по пенальти), больше не получит назначений на игры мундиаля в Катаре, информирует издание COPE.
Согласно сведениям источника, арбитр уже возвращается в Испанию. При этом судьи VAR, работавшие на матче Нидерланды – Аргентина, остаются в Катаре и всё ещё могут получить назначения на оставшиеся матчи чемпионата мира – 2022.
Напомним, в четвертьфинальном матче мундиаля арбитр Матеу Лаос принял ряд неоднозначных решений, за что подвергся критике игроков и болельщиков как из Нидерландов, так и из Аргентины. Работу испанского рефери раскритиковал даже Лионель Месси.
Фанаты сборной Аргентины поют перед игрой с Нидерландами. Видео:
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