Газзаев: Пиняеву важен правильный выбор. Неверный шаг — и карьера может уйти под откос

Российский специалист Валерий Газзаев высказался о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
«Важно знать мнение самого футболиста. Пиняеву нужен клуб, где он будет расти как спортсмен. Если он переходит и принимает предложение какого-то клуба, то этот клуб должен дать Пиняеву рост, чтобы он прогрессировал. У нас есть ведущие клубы, и Сергей должен крепко подумать, потому что это очень важный шаг в его карьере.
Его следующий шаг — это его дальнейшая перспектива, рост мастерства. Очень важно, чтобы он сделал правильный выбор. Сергей должен сделать выбор, который положительно повлияет на его перспективу и прогресс. Безусловно, Пиняев на сегодняшний день — это один из самых талантливых футболистов. Перспектива у него очевидна, и есть практически все качества, чтобы вырасти в хорошего игрока.
Один неверный шаг — и вся карьера может уйти под откос. Поэтому надо выбрать такое направление, где он действительно будет прогрессировать как профессионал и человек», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 декабря 2022
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