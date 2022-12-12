В «Зените» не стали комментировать слухи, что Круговой отказался от аренды в «Локомотив»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать слухи о том, что крайний защитник санкт-петербургской команды Данил Круговой отказался переходить в московский «Локомотив» на правах аренды.

«Локомотив» хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее о том, что Круговой отказался от перехода в аренду с правом выкупа в «Локомотив», сообщил журналист Иван Карпов. Защитник «Зенита» являлся приоритетом на приобретение железнодорожниками в зимнее трансферное окно, однако дальше переговоров с игроком потенциальный переход не продвинулся.

Круговой провёл 15 матчей в текущем сезоне за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.