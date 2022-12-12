В «Зените» не стали комментировать слухи, что Круговой отказался от аренды в «Локомотив»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать слухи о том, что крайний защитник санкт-петербургской команды Данил Круговой отказался переходить в московский «Локомотив» на правах аренды.
«Локомотив» хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее о том, что Круговой отказался от перехода в аренду с правом выкупа в «Локомотив», сообщил журналист Иван Карпов. Защитник «Зенита» являлся приоритетом на приобретение железнодорожниками в зимнее трансферное окно, однако дальше переговоров с игроком потенциальный переход не продвинулся.
Круговой провёл 15 матчей в текущем сезоне за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.
- 12 декабря 2022
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13