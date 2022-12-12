Вальдано: кто не любит Месси, тот не любит футбол. Он «марадонит» на ЧМ

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано оценил выступление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, сравнив его с другим легендарным аргентинцем – Диего Марадоной.
«Месси представляет собой суть футбола. Он больше, чем когда-либо, демонстрирует свой характер, который у него всегда был, и связь с людьми. Он «марадонит» на чемпионате мира в Катаре.
Я слежу за Месси с первого дня, как увидел его. Он остаётся гением на протяжении 20 лет. Кто не любит Месси, тот не любит футбол», — приводит слова Вальдано Marca.
Месси забил четыре гола и сделал две голевые передачи в пяти матчах Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он помог своей команде выйти в полуфинал турнира, где аргентинцы сыграют со сборной Хорватии завтра, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
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