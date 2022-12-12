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Ледяхов: в России Дзюба нужен только командам, которые борются за выживание

Ледяхов: в России Дзюба нужен только командам, которые борются за выживание
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением, каким командам может быть интересен экс-нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. По словам Ледяхова, в РПЛ форвард нужен только командам из нижней части турнирной таблицы.

«В Турции у него не получилось, поэтому сложно сказать насчёт того, вероятен ли переход в европейский клуб. Всё будет зависеть от него, в каком он эмоциональном и физическом состоянии.

Дзюба уже находится в возрасте, что надо учитывать. Думаю, Арабские Эмираты, Катар — что-то из этого. Какому клубу нужен Дзюба в России? Нижняя часть таблицы, где любая команда может его взять, например, «Химки». Команды, борющиеся за выживание», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

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