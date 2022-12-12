Массимо Каррера назвал наиболее удивившую сборную на ЧМ и фаворита мундиаля

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал сборную, которая больше всего удивила его своим выступлением на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также выбрал главного претендента на победу на мундиале.
«Думаю, что Франция — основной претендент на победу в Катаре, у них опытная команда. Меня очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Сборные Франции и Марокко смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира в Катаре, где сыграют друг с другом в среду, 14 декабря. Франция прошла в плей-офф, обыграв сборную Польши в 1/8 финала и Англию в четвертьфинале. Марокко выбило на своём пути к полуфиналу Испанию в 1/8 финала и Португалию в 1/4 финала.
ЧЕ там на ЧМ | Триумф Марокко, слёзы Роналду
- 12 декабря 2022
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