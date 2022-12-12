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Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в «Локомотив»

Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в «Локомотив»
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе в стан железнодорожников Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Локомотиву» нужно сделать небольшие усиления. Наверное, главный тренер тоже так думает, поэтому такое происходит. Станет ли Пиняев усилением? Нужно посмотреть этого человека в деле, потому что много футболистов, которые приходили и должны были усилить, делали провальные сезоны. Речь идёт здесь не только о «Локомотиве».

Как и случалось наоборот: футболисты, трансфер которых считали ненужным, оказывались звёздами в клубах. Здесь никто не угадает. Но то, что «Локомотиву» сейчас нужно точечное усиление, — это однозначно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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