Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе в стан железнодорожников Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».



«Локомотиву» нужно сделать небольшие усиления. Наверное, главный тренер тоже так думает, поэтому такое происходит. Станет ли Пиняев усилением? Нужно посмотреть этого человека в деле, потому что много футболистов, которые приходили и должны были усилить, делали провальные сезоны. Речь идёт здесь не только о «Локомотиве».



Как и случалось наоборот: футболисты, трансфер которых считали ненужным, оказывались звёздами в клубах. Здесь никто не угадает. Но то, что «Локомотиву» сейчас нужно точечное усиление, — это однозначно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.