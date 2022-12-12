Английские футболисты Стоунз и Уолкер заберут с собой бездомного кота из Катара

Футболисты сборной Англии Джон Стоунз и Кайл Уолкер во время чемпионата мира в Катаре присмотрели себе бездомного кота, которого назвали Дейвом. Игроки пообещали забрать его с собой в Англию, если выиграют чемпионат мира. Об этом сообщает The Sun.

Англия вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, проиграв Франции, но футболисты всё равно захотели забрать Дейва к себе на родину. Вчера, 11 декабря, о Дейве позаботилось Катарское общество защиты животных, которому игроки заплатили около € 2,3 тыс. за чипирование и вакцинацию от вирусов, включая бешенство. Так его подготовили к новой жизни в Великобритании.

Реакция болельщиков сборной Англии на промах Гарри Кейна в матче с Францией с пенальти. Видеоролик: