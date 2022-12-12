Модрич: Хорватия будет стремиться сыграть против Аргентины лучший матч в нашей жизни

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что хорватская национальная команда готова к матчу с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Аргентина — это топовая команда. Мы будем стремиться сыграть против них свой лучший матч на турнире, лучший матч в нашей жизни. Я надеюсь, мы сыграем достаточно хорошо, чтобы выйти в финал.

Месси? У меня есть желание сыграть против него, но это не игра с одним футболистом. Конечно, Месси — отличный игрок, нам будет очень трудно его остановить, но мы готовы к этому и будем делать всё возможное.

Впечатляет, что мы снова пробились в полуфинал. Удивительно, что наша команда так играет. Нас никто не считал фаворитами перед стартом чемпионата мира? Это нормально. Все говорят о больших странах. Учитывая, что у нас маленькая страна, никто не ставил на нас, но для нас не имеет значения, что кто-то считается фаворитом, а мы аутсайдером. Мы можем только полностью отдавать себя, стараться изо всех сил. В этом мы сильны», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Матч Аргентины и Хорватии состоится завтра, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.

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