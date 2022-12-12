Бракамонте: нидерландцы говорят о правилах поведения и уважении, но они сами нарушают их

Бывший аргентинский нападающий «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте раскритиковал поведение игроков сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года с Аргентиной (2:2, 3:4 пен.).

«Я не тот, кто будет подвергать сомнению плохое поведение футболистов в этом матче. А что, если многие голландцы, испанцы и англичане сомневаются в нравственности неевропейских команд?



Эти монархисты часто любят говорить о правильном поведении и уважении. Чтобы говорить о морали, этике, защите прав женщин и секс-меньшинств, нужно сначала им попрактиковаться в человечности, а эти страны первыми нарушают правила. Они терпеть не могут, когда слабых и бедных можно хоть немного поздравить», — приводит слова Бракамонте Sport24.

Матч Нидерландов и Аргентины сопровождался несколькими потасовками между футболистами, а также спорными судейскими решениями. В общей сложности игроками обеих команд было получено 16 жёлтых карточек.

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