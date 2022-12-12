Ришарлисон выступил с заявлением после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон выступил с заявлением после вылета своей национальной команды с ЧМ-2022. Напомним, на стадии 1/4 финала Бразилия не сумела обыграть Хорватию и вылетела с турнира.

«Это самое сложное сообщение, которое я когда-либо писал в своей жизни. Ещё ничего не прошло, спать после матча было невозможно. Случившееся до сих пор причиняет боль. Это рана, которая останется открытой навсегда, потому что мы все осознаём, какие шансы на титул были у Бразилии.

Если я скажу, что мы сделали всё, что могли, отдали себя полностью, — лучше от этого не станет. Пусть это и правда, но она ещё больше меня злит. На самом деле такое чувство, что у нас забрали что-то близкое, часть нас. И нам всем придётся с этим жить. У некоторых или даже у многих из нас больше не будет такого шанса.

Теперь пришло время зализывать раны, извиниться перед болельщиками и привести голову в порядок. Реальность такова, что футбол, который спас мне жизнь и дал мне всё, что у меня есть, нанёс мне самый тяжёлый удар в жизни», — написал Ришарлисон в своих соцсетях.