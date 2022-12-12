The Guardian: три специалиста рассматриваются на пост главного тренера сборной Англии

После возможного ухода главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта его на этой должности могут заменить Томас Тухель, Маурисио Почеттино или Брендан Роджерс («Лестер»). Об этом сообщает The Guardian.

Сборная Англии дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2022 года, где потерпела поражение от Франции – 1:2. Гарет Саутгейт ещё не принял решения о своём пребывании во главе национальной команды. Его контракт с федерацией действует до лета 2024 года. По сведениям источника, футбольные власти Англии хотят, чтобы специалист доработал его до конца.

Напомним, обидчики сборной Англии французы в полуфинале чемпионата мира сыграют с Марокко. В другом полуфинале встретятся Аргентина и Хорватия.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик: