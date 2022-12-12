«Тоттенхэм» по ошибке пригласил фанатов посмотреть полуфинал ЧМ с участием Англии

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» допустила забавную ошибку, которая сейчас активно обсуждается в британских соцсетях. Лондонский клуб сделал рассылку приглашений на домашний стадион «шпор» для просмотра полуфинала ЧМ-2022 с участием сборной Англии, которая на самом деле уже вылетела из турнира.

Автоматическая рассылка, похоже, была запланирована заранее, но после вылета сборной Англии с мундиаля эту рассылку забыли отменить. Иронично, что именно нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не реализовал пенальти, который мог бы позволить сборной Англии побороться за путёвку в полуфинал.

Напомним, на стадии 1/2 финала чемпионата мира — 2022 состоятся два матча: Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. В четвертьфинале из турнира сенсационно вылетели сборные Бразилии и Португалии.