«Тоттенхэм» по ошибке пригласил фанатов посмотреть полуфинал ЧМ с участием Англии

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» допустила забавную ошибку, которая сейчас активно обсуждается в британских соцсетях. Лондонский клуб сделал рассылку приглашений на домашний стадион «шпор» для просмотра полуфинала ЧМ-2022 с участием сборной Англии, которая на самом деле уже вылетела из турнира.
Автоматическая рассылка, похоже, была запланирована заранее, но после вылета сборной Англии с мундиаля эту рассылку забыли отменить. Иронично, что именно нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не реализовал пенальти, который мог бы позволить сборной Англии побороться за путёвку в полуфинал.
Напомним, на стадии 1/2 финала чемпионата мира — 2022 состоятся два матча: Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. В четвертьфинале из турнира сенсационно вылетели сборные Бразилии и Португалии.
- 12 декабря 2022
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