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Аргентина — Хорватия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Аргентина — Хорватия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, на прошлых стадиях плей-офф Аргентина прошла Австралию (2:1) и Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти). Хорватия, в свою очередь, переиграла сборные Японии и Бразилии – обе победы «шашечные» добыли в послематчевых сериях пенальти.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видео:

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