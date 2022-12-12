Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» бесплатно подпишет полузащитника «РБ Лейпциг»

«Бавария» бесплатно подпишет полузащитника «РБ Лейпциг»
Комментарии

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер летом 2023 года станет игроком мюнхенской «Баварии». 25-летний футболист подпишет контракт с командой на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, в услугах австрийского игрока также заинтересованы клубы английской Премьер-лиги, но он хочет продолжить карьеру именно в «Баварии». Устные переговоры между сторонами на завершающей стадии, им останется подписать предварительное соглашение.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от нового контракта с «быками», а в услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». В нынешнем сезоне Лаймер принял участие в шести встречах во всех турнирах за «РБ Лейпциг», однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

Топ-футболисты, которые не сыграют на чемпионате мира. Видеоролик:

Новость по теме
«Бавария» согласовала переход Лаймера свободным агентом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022