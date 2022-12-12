«Бавария» бесплатно подпишет полузащитника «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер летом 2023 года станет игроком мюнхенской «Баварии». 25-летний футболист подпишет контракт с командой на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, в услугах австрийского игрока также заинтересованы клубы английской Премьер-лиги, но он хочет продолжить карьеру именно в «Баварии». Устные переговоры между сторонами на завершающей стадии, им останется подписать предварительное соглашение.
Ранее сообщалось, что футболист отказался от нового контракта с «быками», а в услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». В нынешнем сезоне Лаймер принял участие в шести встречах во всех турнирах за «РБ Лейпциг», однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.
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