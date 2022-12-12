Индзаги — о Роналду: каждому футболисту тяжело признать, что это конец и пора остановиться

Легендарный нападающий «Милана» Филиппо Индзаги считает, что португальскому нападающему Криштиану Роналду пора завершить карьеру игрока. По мнению итальянца, в карьере каждого футболиста случается момент, когда нужно остановиться.

«Я всегда говорил, что футболистам трудно остановиться. Каждому из нас очень тяжело признать, что это конец, что пора остановиться. Вы не знаете, что ждёт вас дальше. Футбол даёт вам эмоции, которые сложно получить где-то ещё.

Я не знаю, что в голове у каждого завершающего карьеру игрока, но тренерам сложно справляться с этим. К счастью, тренеры заставили меня остановиться, а то я бы продолжал играть и в 39 лет. Но некоторые игроки заслуживают заканчивать карьеру на высоком уровне», — приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.