Аргентина — Хорватия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022

В первом полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.

За всю историю сборные Хорватии и Аргентины встречались между собой пять раз (два официальных матча, три товарищеских). Каждая из команд добыла по две победы, а ещё в одной игре была зафиксирована ничья.

Всего матчей: 5

Победы Хорватии: 2

Победы Аргентины: 2

Ничья: 1

Сборная Аргентина вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.