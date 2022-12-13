Аргентина — Хорватия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022

В первом полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.
За всю историю сборные Хорватии и Аргентины встречались между собой пять раз (два официальных матча, три товарищеских). Каждая из команд добыла по две победы, а ещё в одной игре была зафиксирована ничья.
- Всего матчей: 5
- Победы Хорватии: 2
- Победы Аргентины: 2
- Ничья: 1
Сборная Аргентина вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.
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