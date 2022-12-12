«Спартак» поздравил Виктора Мозеса с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил защитника команды Виктора Мозеса с днём рождения. Сегодня, 12 декабря, футболисту исполнилось 32 года.
Виктор Мозес
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
«Виктору Мозесу – 32! Поздравляем Витю с днём рождения, желаем семейного счастья и ждём скорейшего возвращения на поле в футболке «Спартака»», — гласит заявление пресс-службы красно-белых.
Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию. «Спартак» располагается на втором месте в таблице РПЛ после 17 туров, имея в активе 36 очков.
- 12 декабря 2022
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