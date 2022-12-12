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Скучаешь по РПЛ? Проведи время на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»

Скучаешь по РПЛ? Проведи время на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»
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14 декабря в 19:30 в баре Liberty состоится заключительная игра третьего сезона футбольного Чемпионата Brainboy от Championat.com.

Приходи, и вместе узнаем, какие команды попадут в финал по итогам сезона, сможет ли лидер общего зачёта стать лидером по количеству побед в сезоне, и просто отлично проведём время! А главное – тебя ждут подарки от «Чемпионата» и «Бомборы».

Если ты наизусть знаешь биографию Гаэля Ондуа и сколько всего уже было добавлено минут на ЧМ-2022, то срочно собирай команду и регистрируйся!

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