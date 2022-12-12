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Роналдо: хотел бы выхода Марокко в финал, но вряд ли они обыграют Францию

Роналдо: хотел бы выхода Марокко в финал, но вряд ли они обыграют Францию
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Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что не верит в то, что сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира сумеет обыграть действующих обладателей титула – команду Франции.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, что у них не получится обыграть Францию. Их путешествие на турнире великолепно.

Премиальные для защитника Марокко Джавада Эль-Ямика? Если он их не получит, мы будем носить его на руках. То, что делает команда на этом турнире – замечательно. Всё Марокко сейчас в огне», — приводит слова Роналдо Marca.

Марокко в полуфинале чемпионата мира встретится со сборной Франции. Игра пройдёт в среду, 14 декабря (22:00 мск).

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В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:

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