Скалони — о матче с Нидерландами: сборная Аргентины умеет побеждать и проигрывать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией высказался о скандале в четвертьфинальной игре с Нидерландами (2:2, 4:3 — по пенальти).
«В футболе происходят различные моменты, которые позже активно обсуждаются. Есть судьи, которые вершат правосудие. Но необходимо сказать одно: мы умеем побеждать и проигрывать. После игры с Саудовской Аравией мы спокойно отправились в отель. Всё заканчивается, когда арбитр даёт финальный свисток. Нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда.
Добавление такого количества компенсированного времени — это что-то новое, и это вводит в некоторое заблуждение. Арбитр добавляет 10 минут, а потом ещё какое-то время сверху, и вы не понимаете, когда игра закончится. Это происходило не только у нас, но и в матче Бразилии. Это новая ситуация для всех, но я не говорю, что это справедливо или несправедливо. Наверняка позже это станет более естественным», — приводит слова Скалони ESPN AR.
- 12 декабря 2022
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