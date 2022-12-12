Тренер Аргентины: Месси — победитель, у него есть огромное желание продолжать играть

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии полуфинального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.



«Я не удивлён успехам Лео, потому что он всегда так играет, но выход в полуфинал — это заслуга всей команды. Месси — победитель, у него есть огромное желание продолжать играть.



Посмотрим, продолжит ли Лео играть или нет. Давайте просто насладимся его выступлением. Если всё пойдёт хорошо для всех нас, впереди ждёт долгий путь», — приводит слова Скалони ESPN AR.



Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск.