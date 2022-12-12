Защитник Франции Варан не смог ответить, останется ли Дешам тренером команды

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о желании победить на чемпионате мира в Катаре, об отношениях с главным тренером команды Дидье Дешамом, а также о возможном продлении контракта наставника.

«Наша конечная цель — победить. Мы знаем, что это сложно. Уже приятно быть в полуфинале, было непросто. Мы показывали хорошую игру, и теперь хотим победить.

С тренером мы узнаём друг друга всё лучше и лучше. Он всегда внимателен к мельчайшим деталям. Он знает, чего он ожидает от меня, и я знаю, что я могу привнести в команду, мы постоянно общаемся. Для нас это шанс обрести такую стабильность, чтобы иметь этот ориентир на протяжении стольких лет.



Продлит ли Дешам контракт? Мы не говорили об этом, мы сосредоточены только на следующей игре», — приводит слова Варана RMC Sport.