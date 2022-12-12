Тальяфико: исполнять мечты рядом с Месси — это прекраснее всего

Защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии высказался о роли нападающего Лионеля Месси в аргентинской сборной.



«Месси — наш капитан, он мотивирует нас. Когда мы выходим на поле, то знаем, что он с нами. Он всегда помогает нам. Я в восторге от того, что Месси наш капитан. Исполнять мечты рядом с Месси — это прекраснее всего», — приводит слова Тальяфико ESPN AR.



Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют национальные команды Марокко и Франции.