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Тальяфико: исполнять мечты рядом с Месси — это прекраснее всего

Тальяфико: исполнять мечты рядом с Месси — это прекраснее всего
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Защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии высказался о роли нападающего Лионеля Месси в аргентинской сборной.

«Месси — наш капитан, он мотивирует нас. Когда мы выходим на поле, то знаем, что он с нами. Он всегда помогает нам. Я в восторге от того, что Месси наш капитан. Исполнять мечты рядом с Месси — это прекраснее всего», — приводит слова Тальяфико ESPN AR.

Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют национальные команды Марокко и Франции.

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