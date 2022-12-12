Марокканская авиакомпания запланировала 30 новых рейсов в Катар перед матчем с Францией

В преддверии полуфинального матча между Францией и Марокко в Катар могут приехать несколько тысяч новых болельщиков. Как сообщает Mundo Deportivo, марокканская авиакомпания Royal Air Maroc запланировала 30 специальных рейсов из Касабланки в Доху, чтобы предоставить фанатам поддержать свою команду в полуфинале.
Билет в обе стороны будет стоить приблизительно € 450. Не уточняется, сколько билетов будет доступно в свободной продаже. По некоторым оценкам, один самолёт спецрейса может перевозить более 300 человек, поэтому общее количество новых болельщиков, которые смогут посетить полуфинальную игру, может насчитывать более 9000 человек.
Встреча Марокко и Франция пройдёт в среду, 14 декабря. Начало игры — в 22:00 мск. Другой полуфинальный матч, между Аргентиной и Хорватией, состоится 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 12 декабря 2022
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