Юпамекано и Тчуамени пропустили тренировку сборной Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022

Футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Орельен Тчуамени не приняли участия в тренировке национальной команды, которая прошла сегодня, 12 декабря, сообщает RMC Sport.



Тчуамени получил травму голени и отправился на процедуры, однако его участие в предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022 не вызывает сомнений. Юпамекано пожаловался на боль в горле, поэтому тренерский штаб сборной Франции дал ему дополнительное время на восстановление.



Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.