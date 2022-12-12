Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юпамекано и Тчуамени пропустили тренировку сборной Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022

Юпамекано и Тчуамени пропустили тренировку сборной Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022
Комментарии

Футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Орельен Тчуамени не приняли участия в тренировке национальной команды, которая прошла сегодня, 12 декабря, сообщает RMC Sport.

Тчуамени получил травму голени и отправился на процедуры, однако его участие в предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022 не вызывает сомнений. Юпамекано пожаловался на боль в горле, поэтому тренерский штаб сборной Франции дал ему дополнительное время на восстановление.

Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.

Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ перед полуфиналами. И это не Франция! Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ перед полуфиналами. И это не Франция!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022