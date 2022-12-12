Состояние Пеле улучшилось

Состояние легенды мирового футбола – Пеле – продолжает улучшаться, однако прогнозов по выписке бразильца нет. Об этом сообщили в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где Король футбола проходит лечение.



«Состояние Пеле прогрессирует, в частности, улучшается его общее состояние, особенно это касается респираторной инфекции. Прогнозов по выписке пациента нет», — приводит текст последнего медицинского отчёта Globo.



Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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