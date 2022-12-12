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Перишич: Роналду пять раз пытался выиграть ЧМ, как и Месси. Лионель отдаст все силы

Перишич: Роналду пять раз пытался выиграть ЧМ, как и Месси. Лионель отдаст все силы
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Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич в преддверии полуфинального матча чемпионата мира с Аргентиной высказался о лидере соперника – Лионеле Месси.

«Мы видели, как Португалия с Криштиану Роналду вылетела с чемпионата мира. Он выступал на пяти чемпионатах мира и не сумел завоевать титул. Месси тоже пытается выиграть турнир в пятый раз и выложится на максимум.

Мы тоже отдадим все силы, потому что хотим победить. Это будет матч настоящих мужчин, пусть победит сильнейший», — приводит слова Перишича Vecernji List.

Хорватия и Аргентина проведут полуфинальный матч чемпионата мира завтра, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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