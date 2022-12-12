«Мы не диснеевский фильм». В Аргентине ответили на вопрос об отсутствии темнокожих игроков

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza отреагировала на статью издания Washington Post, которая называется «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?»
В частности, американское издание утверждает, что Аргентина выделяется на фоне других сборных, представляющих Южную Америку.
«Это не новое наблюдение. В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного. В 2010 году правительство страны опубликовало данные, согласно которым чернокожее население составляет менее одного процента. Для многих эти сведения стали доказательством, что Аргентина была Белой нацией», — написала журналистка Эрика Эдвардс.
La Libertad Avanza отреагировала на эту статью, сопроводив её подписью в одной из соцсетей: «Потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм».
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- 12 декабря 2022
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