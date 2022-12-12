Дмитрий Булыкин: хорваты хорошо играют, но Аргентина должна выходить в финал ЧМ-2022

Бывший форвард «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о фаворитах предстоящих полуфиналов чемпионата мира.
«Аргентина должна выходить в финал. Да, хорваты хорошо играют — у них всё организованно. Но Аргентина — это Аргентина.
Оба полуфинала будут интересными, но фавориты — Аргентина и Франция», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Аргентина и Хорватия встретятся завтра, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют команды Франции и Марокко. Они сыграют днём позже, 14 декабря. Начало матча также запланировано на 22:00 мск. В случае побед Хорватии и Франции повторится финал прошлого мундиаля, который проходил в России. Тогда французы в «Лужниках» обыграли «шашечных» со счётом 4:2.
- 12 декабря 2022
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