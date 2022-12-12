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Роналдо высказался о бразильском вундеркинде Эндрике, который должен перейти в «Реал»

Роналдо высказался о бразильском вундеркинде Эндрике, который должен перейти в «Реал»
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Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о молодом бразильском таланте – 16-летнем форварде «Палмейраса» Эндрике, которого слухи связывают с переходом в «Реал».

«Он молодой талантливый игрок, который будет очень хорош. Он уже играет на профессиональном уровне в этом сезоне и покажет свой талант в будущем. Не знаю, произойдёт это в «Реале» или нет, посмотрим. В чём нет сомнений, так это в том, что из-за его возраста Бразилия будет им наслаждаться минимум полтора года», — приводит слова Роналдо Marca.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «сливочные» договорились о переходе игрока.

Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, только тогда он сможет присоединиться к «Реалу». Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» настолько сильно хочет видеть в своём составе бразильца, что готов в 2024-м отказаться от подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Эндриком также интересовались «ПСЖ» и «Челси».

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