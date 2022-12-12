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Перишич — о Мартинесе и Ромеро: перестали общаться после выхода в полуфинал ЧМ

Перишич — о Мартинесе и Ромеро: перестали общаться после выхода в полуфинал ЧМ
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Крайний защитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал о своём общении с одноклубником по «Тоттенхэму» Кристианом Ромеро и бывшим партнёром по «Интеру» Лаутаро Мартинесом, которые выступают за Аргентину.

«На групповом этапе мы были на связи, но после выхода в полуфинал перестали общаться. Но я знаю, что Лаутаро и Кристи живут ради своей страны и не могут дождаться, чтобы сыграть за Аргентину.

У нас было несколько проблем, когда мы играли в Лондоне и Милане, но они, должно быть, очень хотят играть за свою страну, и в этом смысле мы похожи. Они будут работать на 100%, как и мы. Ожидаем хороший и крепкий матч. Надеюсь, публике это понравится», — приводит слова Перешича Football Italita.

Полуфинальный матч чемпионата мира между Хорватией и Аргентиной состоится завтра, 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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