Нигматуллин: сложно объяснить, как сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ. Суперсенсация!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от выхода национальной команды Марокко в полуфинал чемпионата мира — 2022 в Катаре. На этой стадии турнира марокканцы сыграют со сборной Франции.

«Марокко — главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Однозначно. Такого успеха от них точно никто не ожидал. Преодолеть два раунда плей-офф — сложная задачка. Дальше будет ещё сложнее, впереди сильнейшая сборная Франция.



У марокканцев очень крепкая команда: в каждой линии игроки высокого уровня. Но мне сложно объяснить, как они вышли в полуфинал чемпионата мира. Это суперсенсация! Думаю, что они удивили всех», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.